«Персефона и Аид». Елена Ильиных показала фото с возлюбленным

Российская фигуристка Елена Ильиных опубликовала на своей странице в «Инстаграме» фотографию с возлюбленным, артистом балета Сергеем Полуниным. На снимке Ильиных и Полунин предстали в образе древнегреческих богов Персефоны и Аида.
«Персефона и Аид», — подписала она фото.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Елены Ильиных.
В январе 2020 года у Ильиных и Полунина родился сын, его назвали необычным именем Мир. Недавно спортсменка сообщила, что планирует вернуться на лёд после рождения ребёнка.
На Олимпийских играх 2014 года в Сочи Ильиных и Никита Кацалапов завоевали золото в командных соревнованиях и бронзу в танцах на льду. Елена не выступала на официальных соревнованиях с ноября 2017 года. В начале 2019 года появилась информация об официальном завершении карьеры фигуристки, однако позже она опровергла это.
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