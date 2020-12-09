Камила Валиева — о прокате на этапе Кубка России: собой довольна, но есть над чем работать

14-летняя российская фигуристка Камила Валиева, тренирующаяся в группе Этери Тутберидзе, прокомментировала своё выступление в пятом этапе Кубка России по фигурному катанию среди женщин, на котором она одержала победу. Также она рассказала, чем любит заниматься в свободное время и где будет отмечать Новый год.



«Было волнительно. Хотела сделать всё, что мы запланировали с тренерами. Я рада, что какая-то часть всё-таки получилась. В принципе тренерам всё понравилось. Если им понравилось, значит, и мне тоже. Надеюсь, они меня будут больше хвалить. И буду стараться, чтобы они меня хвалили. Собой я довольна, но есть над чем работать.



В свободное время стараюсь делать уроки. Потому что школу всё-таки никто не отменял. Если есть возможность, мы с мамой едем куда-нибудь погулять.



Где буду встречать Новый год? В Казани. Вместе с бабушкой и тётей. Что больше нравится из новогодних блюд? Холодец. Стараюсь есть по голоду. Когда проголодалась, тогда поела», — сказала Валиева в эфире Первого канала.

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