Яна Рудковская снялась в боди и в пиджаке

Телеведущая, музыкальный продюсер, супруга двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Яна Рудковская опубликовала новое видео на своей странице в «Инстаграме». На нём она, сидя на стуле в фотостудии, позирует в чёрном боди и в пиджаке.



«В боди и в пиджаке… провокационная съёмка для одного из моих любимых глянцевых изданий! Моралистов просьба своё экспертное мнение оставить при себе. Есть идеи, для какого издания я согласилась на этот exotic experience?» — подписала видеозапись Рудковская.

Видео можно посмотреть на странице Яны Рудковской в «Инстаграме».

Ранее Яна сообщила, в каком состоянии после заражения коронавирусом находится чемпионка России по фигурному катанию Алёна Косторная, которая занимается в тренерской академии Евгения Плющенко. По словам Рудковской, болезнь у Алёны протекает бессимптомно.