Туктамышева, заразившаяся коронавирусом, рассказала о самочувствии

Чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева рассказала о самочувствии. Ранее сообщалось, что Туктамышева заразилась коронавирусом, из-за чего она вынуждена пропустить чемпионат России по фигурному катанию, который пройдёт в Челябинске с 24 по 27 декабря.
«Друзья, спасибо за беспокойство и пожелания выздоровления! Чувствую себя хорошо. Берегите себя!» — написала Елизавета в своём «инстаграме».
Напомним, в ноябре Туктамышева одержала победу на пятом этапе Кубка России по фигурному катанию. Эта победа стала для неё первой за два года.
23-летняя Туктамышева — чемпионка мира 2015 года, чемпионка Европы 2015 года, бронзовый призёр чемпионата Европы 2013 года, серебряный призёр командного чемпионата мира 2015 года и бронзовый призёр 2019 года.
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