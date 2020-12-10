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Дарья Усачёва выиграла чемпионат Москвы по фигурному катанию

Дарья Усачёва выиграла чемпионат Москвы по фигурному катанию
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Дарья Усачёва одержала победу на чемпионате Москвы по фигурному катанию. Второй результат продемонстрировала Ксения Цибинова. Третьей стала Майя Хромых. После короткой программы лидировала Усачёва, Хромых занимала второе место, а Цибинова — третье.

Фигурное катание. Чемпионат Москвы. Женщины
Итоговое положение
1. Дарья Усачёва – 218,13.
2. Ксения Цибинова – 200,45.
3. Майя Хромых – 193,93.
4. Анна Фролова – 187,85.
5. Яна Ливенцева – 178,86.
6. Мария Кирсанова – 161,80.
7. Екатерина Галецкая – 150,88.
8. София Сарновская – 135,03.

Сегодня, 10 декабря, произвольные программы также покажут мужчины, спортивные пары (кандидаты в мастера спорта и мастера спорта) и танцевальные дуэты (кандидаты в мастера спора и мастера спорта). Чемпионат Москвы по фигурному катанию завершится 12 декабря.

Дарья Усачёва выиграла короткую программу на чемпионате Москвы
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