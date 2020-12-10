Дарья Усачёва выиграла чемпионат Москвы по фигурному катанию

Дарья Усачёва одержала победу на чемпионате Москвы по фигурному катанию. Второй результат продемонстрировала Ксения Цибинова. Третьей стала Майя Хромых. После короткой программы лидировала Усачёва, Хромых занимала второе место, а Цибинова — третье.

Фигурное катание. Чемпионат Москвы. Женщины

Итоговое положение

1. Дарья Усачёва – 218,13.

2. Ксения Цибинова – 200,45.

3. Майя Хромых – 193,93.

4. Анна Фролова – 187,85.

5. Яна Ливенцева – 178,86.

6. Мария Кирсанова – 161,80.

7. Екатерина Галецкая – 150,88.

8. София Сарновская – 135,03.

Сегодня, 10 декабря, произвольные программы также покажут мужчины, спортивные пары (кандидаты в мастера спорта и мастера спорта) и танцевальные дуэты (кандидаты в мастера спора и мастера спорта). Чемпионат Москвы по фигурному катанию завершится 12 декабря.