Губанова выиграла короткую программу на чемпионате Санкт-Петербурга, Самодурова — вторая
Анастасия Губанова одержала победу в короткой программе на чемпионате Санкт-Петербурга по фигурному катанию. Второе место заняла Софья Самодурова. Третий результат продемонстрировала Полина Свириденко.
Фигурное катание. Чемпионат Санкт-Петербурга
Женщины. Короткая программа
1. Анастасия Губанова — 70,59.
2. Софья Самодурова — 70,44.
3. Полина Свириденко — 64,68.
4. Софья Хозяинова — 63,67.
5. Арина Онищенко — 60,79.
6. Николь Вайткус — 59,72.
7. Софья Мороз — 59,27.
8. Арина Андреева — 58,96.
9. Мария Талалайкина — 57,98.
10. Анастасия Самофалова — 55,32.
Чемпионат Санкт-Петербурга завершится завтра, 11 декабря.
Ранее определились призёры чемпионата Москвы. Победу одержала Дарья Усачёва, второе место заняла Ксения Цибинова, третьей стала Майя Хромых.
Дарья Усачёва выиграла чемпионат Москвы по фигурному катанию
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