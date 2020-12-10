Губанова выиграла короткую программу на чемпионате Санкт-Петербурга, Самодурова — вторая

Анастасия Губанова одержала победу в короткой программе на чемпионате Санкт-Петербурга по фигурному катанию. Второе место заняла Софья Самодурова. Третий результат продемонстрировала Полина Свириденко.

Фигурное катание. Чемпионат Санкт-Петербурга

Женщины. Короткая программа

1. Анастасия Губанова — 70,59.

2. Софья Самодурова — 70,44.

3. Полина Свириденко — 64,68.

4. Софья Хозяинова — 63,67.

5. Арина Онищенко — 60,79.

6. Николь Вайткус — 59,72.

7. Софья Мороз — 59,27.

8. Арина Андреева — 58,96.

9. Мария Талалайкина — 57,98.

10. Анастасия Самофалова — 55,32.

Чемпионат Санкт-Петербурга завершится завтра, 11 декабря.

Ранее определились призёры чемпионата Москвы. Победу одержала Дарья Усачёва, второе место заняла Ксения Цибинова, третьей стала Майя Хромых.