Фигурист Анисимов победил на чемпионате Москвы, Ковалёв снялся с произвольной программы

Андрей Анисимов стал победителем чемпионата Москвы по фигурному катанию. Второе место занял Артём Зотов. Бронзовым призёром стал Андрей Мухортов.
Артём Ковалёв, лидировавший после короткой программы, снялся с произвольной.
Фигурное катание. Чемпионат Москвы
Мужчины. Итоговое положение
1. Андрей Анисимов – 222,15.
2. Артём Зотов – 208,94.
3. Андрей Мухортов – 180,66.
4. Дмитрий Новиков – 160,12.
5. Всеволод Усольцев – 158,27.
Ранее определились призёры чемпионата Москвы в женском одиночном катании. Победу одержала Дарья Усачёва, второе место заняла Ксения Цибинова, третьей стала Майя Хромых.
Сегодня, 10 декабря, произвольные программы также покажут спортивные пары (кандидаты в мастера спорта и мастера спорта) и танцевальные дуэты (кандидаты в мастера спора и мастера спорта). Чемпионат Москвы по фигурному катанию завершится 12 декабря.
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