Фигурист Анисимов победил на чемпионате Москвы, Ковалёв снялся с произвольной программы

Андрей Анисимов стал победителем чемпионата Москвы по фигурному катанию. Второе место занял Артём Зотов. Бронзовым призёром стал Андрей Мухортов.

Артём Ковалёв, лидировавший после короткой программы, снялся с произвольной.



Фигурное катание. Чемпионат Москвы

Мужчины. Итоговое положение

1. Андрей Анисимов – 222,15.

2. Артём Зотов – 208,94.

3. Андрей Мухортов – 180,66.

4. Дмитрий Новиков – 160,12.

5. Всеволод Усольцев – 158,27.

Ранее определились призёры чемпионата Москвы в женском одиночном катании. Победу одержала Дарья Усачёва, второе место заняла Ксения Цибинова, третьей стала Майя Хромых.

Сегодня, 10 декабря, произвольные программы также покажут спортивные пары (кандидаты в мастера спорта и мастера спорта) и танцевальные дуэты (кандидаты в мастера спора и мастера спорта). Чемпионат Москвы по фигурному катанию завершится 12 декабря.