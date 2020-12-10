Татьяна Волосожар: не катайтесь на прямых ногах, это опасно

Двукратная олимпийская чемпионка в парном катании Татьяна Волосожар дала советы людям, которые хотят впервые отправиться на каток.

«1. Если вы впервые идёте на лёд, не идите сразу на самый большой каток, где целые аллеи залиты льдом. Для начала вам будет спокойнее там, где можно схватиться за бортик.

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2. Не переутепляйтесь. Многие надевают 100 500 одёжек, забыв, что катание на коньках — это трудозатратный процесс. В итоге человек быстро потеет, и ему становится очень жарко и некомфортно. Лучше подобрать термобельё, удобную спортивную одежду и точно не стоит брать на лёд длинный шарф. А вот про перчатки не забывайте. Коньки лучше надевать на шерстяные носки, только не очень толстые.

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3. Не стесняйтесь защиты. Падать вы будете, с вероятностью 99,9%. Поэтому лучше заранее позаботиться о целостности вашего тела. Имидж — ничто, целые кости — всё.

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4. Возьмите обязательно с собой человека, который умеет кататься. В идеале, конечно, взять тренера, но поскольку далеко не всегда есть такая возможность, человек, который крепко стоит на коньках, тоже подойдёт. Не отъезжайте от него далеко и слушайте советы, которые он даёт.

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5. Не покупайте коньки перед первым походом на каток. А вдруг вам не понравится? Зачем? Лучше возьмите коньки напрокат или одолжите у знакомых. Если дело пойдёт — купите себе собственные.

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6. Не спешите. Не нужно сразу думать о том, как сделать «ласточку» или обогнать всех. Действуйте постепенно. Сначала постойте, почувствуйте лёд. Потом пробуйте скользить, аккуратно. Как почувствуете уверенность — можно переходить к следующему шагу. Главное — не катайтесь на прямых ногах, это опасно. Их нужно немного согнуть в коленях, так, кстати, и падать удобнее.

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7. Ах да, при выходе на лёд помните, что важно научиться не только кататься, но и тормозить. Помните об этом, чтобы эта мысль, неожиданно не посетила вас, когда вы решите как следует разогнаться, вдохновлённые первыми успехами», — написала Волосожар в своём «инстаграме».