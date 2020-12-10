Команда Тутберидзе поздравила Усачёву и Хромых с золотом и бронзой чемпионата Москвы
Команда тренера Этери Тутберидзе поздравила Дарья Усачёву и Майю Хромых с успешным выступлением на чемпионате Москвы по фигурному катанию. Усачёва завоевала золотую медаль в одиночном катании, Хромых — бронзовую.
«Поздравляем Дарью Усачёву и Майю Хромых с золотой и бронзовой медалями на чемпионате Москвы 2020 года», — говорится в сообщении, опубликованном на странице команды Тутберидзе в «Инстаграме». Также был добавлен хештег «работаем дальше».
Пост доступен в «инстаграме» команды Тутберидзе.
Серебряным призёром соревнований стала Ксения Цибинова. После короткой программы лидировала Усачёва, Хромых занимала второе место, а Цибинова — третье. Чемпионат Москвы по фигурному катанию завершится 12 декабря.
Дарья Усачёва выиграла чемпионат Москвы по фигурному катанию
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