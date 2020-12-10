Евгения Медведева примерила гламурную розовую маску со стразами

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева опубликовала в «сториз» на своей странице в «Инстаграме» фото, на котором она примеряет ажурную розовую маску со стразами.



«Paris Hill who?» — написала Медведва.

Фото: https://www.instagram.com/stories/jmedvedevaj/2461073774442361027/?hl=ru

Ранее Евгения заявила, что не сможет принять участие в чемпионате России по фигурному катанию, который пройдёт в Челябинске с 22 по 27 декабря. По её словам, она приняла такое решение из-за проблем со здоровьем, в частности из-за недомоганий, связанных со спиной, и коронавируса, которым Евгения заразилась в ноябре.



21-летняя Медведева является двукратным серебряным призёром Олимпийских игр, двукратной чемпионкой мира и Европы, а также двукратной победительницей финала серии Гран-при.