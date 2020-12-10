Журналист раскрыла детали того, как Евгения Медведева узнала, что заразилась коронавирусом

Журналист Елена Вайцеховская раскрыла подробности того, как двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева узнала о положительном результате теста на коронавирус. По словам Вайцеховской, Медведевой эту информацию сообщили в тот момент, когда она собиралась выписываться из больницы после операции в связи с травмой спины.
«К Тутберидзе она переходила, уже имея обострившиеся проблемы со спиной, а после того как начала тренироваться с удвоенным рвением, старая травма стала напоминать о себе до такой степени, что пришлось приостановить тренировки и лечь в больницу на микрооперацию. А в день выписки стало известно, что проведённый накануне тест на коронавирус дал положительный результат.
Была слабая надежда на то, что заболевание пройдёт у Медведевой бессимптомно, но эта иллюзия быстро развеялась: состояние фигуристки начало ухудшаться, поднялась температура, и Женя была вынуждена снова лечь в больницу, откуда вышла только через восемь дней. Понятно, что уже не могло быть и речи о том, чтобы должным образом подготовиться к дебютному соревнованию сезона», — написала Вайцеховская на сайте «RT на русском».
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