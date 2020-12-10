Наталья Бестемьянова отреагировала на отмену чемпионата Европы по фигурному катанию

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова прокомментировала отмену чемпионата Европы по фигурному катанию, который должен был пройти с 25 по 31 января 2021 года в Загребе (Хорватия). Напомним, решение отменить соревнования было принято сегодня, 10 декабря, Международным союзом конькобежцев из-за сложной эпидемиологической обстановки, вызванной коронавирусом.
«Что же делать, если такой трудный год. Ситуация в мире сложная, много заболевших. Конечно, это очень плохо для спорта. С другой стороны, ехать в другую страну, не известно, как там с мерами безопасности. Очень обидно, но мы ждали чего-то подобного.
Надеялись, что перенесут в другую страну и в другие сроки. Видимо, очень сложно сейчас обеспечить безопасность», — сказала Бестемьянова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
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