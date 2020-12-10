Татьяна Тарасова — об отмене ЧЕ по фигурному катанию: чемпионат России надо проводить

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на отмену чемпионата Европы по фигурному катанию, который должен был пройти с 25 по 31 января 2021 года в Загребе (Хорватия). Напомним, решение отменить соревнования было принято сегодня, 10 декабря, Международным союзом конькобежцев. Причина подобной меры – сложная эпидемиологическая обстановка, вызванная коронавирусом.



Помимо чемпионата Европы был отменён и финал Гран-при.



«Чемпионат Европы отменён, и это понятно, сейчас в мире тяжелая обстановка, люди болеют, положение сложное. Но мы должны делать своё дело. Если мы можем провести чемпионат России, его надо проводить и ещё что-то устроить для взрослых фигуристов перед чемпионатом мира. А что касается финала Гран-при, то лучше бы они посовещались и провели его у нас, мы всегда готовы.

Наша задача – провести турниры с пользой для дела. Про максимальную безопасность смысла говорить нет – её нет, даже когда сидишь дома. Мне кажется, важно сохранять соревнования, пока это возможно, пока у нас есть силы», – приводит слова Тарасовой ТАСС.

Чемпионат России по фигурному катанию состоится с 23 по 27 декабря в Челябинске.