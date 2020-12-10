13-летняя Софья Самоделкина прыгнула четверные риттбергер и сальхов на тренировке. Видео
13-летняя российская фигуристка, победительница пятого этапа Кубка России среди юниорок Софья Самоделкина исполнила четверные риттбергер и сальхов на тренировке. Видео было опубликовано на странице команды Сергея Давыдова в "Инстаграме".
«Продолжаем оттачивать мастерство», — говорится в сообщении.
На прошедшем пятом этапе Кубка России среди юниоров Самоделкина одержала победу как в короткой, так и в произвольной программах. В сумме за два проката фигуристка получила 237,28 балла, более чем на 40 баллов опередив ближайшую преследовательницу — Веронику Жилину из академии Евгения Плющенко. В произвольной программе Самоделкина исполина тройной аксель и четверной сальхов, в котороткой — каскад из тройного акселя и тройного тулупа.
Тренер Софьи Самоделкиной прокомментировал её победу на пятом этапе Кубка России
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