Участница «Ледникового периода» раскрыла имена победителей шоу

Российская актриса и участница шоу «Ледниковый период» Ирина Пегова на своей странице в «Инстаграме» ответила на вопрос подписчицы и назвала победителя спортивно-развлекательной передачи. По словам Пеговой, победу на телевизионном проекте одержат актриса Ольга Кузьмина и бывший фигурист Александр Энберт.



«Ирина, скажите на ушко, кто выиграл в «Ледниковом периоде». А то смотрю, Костомаров загорает на Мальдивах», — спросила подписчица.

«Кузьмина и Энберт», — ответила Ирина.

Вскоре Пегова удалила свой комментарий, но скриншот с её ответом всё-таки сохранился.

Фото: https://www.instagram.com/pegovairina/?hl=ru

Отметим, что финальный выпуск шоу Первый канал покажет в конце декабря. За первое место помимо Пеговой и её партнёра Алексея Тихонова продолжают бороться Яна Хохлова и Вячеслав Чепуренко, Регина Тодоренко и Роман Костомаров, Мария Луговая и Повилас Ванагас, Оксана Домнина и Вольфганг Черни, Ольга Бузова и Дмитрий Соловьев, Мария Петрова и Дмитрий Сычёв, а также Кузьмина и Энберт.