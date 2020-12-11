Сын Плющенко — об отце: на льду он тренер и никаких поблажек, а дома – любящий папа

Семилетний Саша Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и музыкального продюсера Яны Рудковской, на своей странице в «Инстаграме» опубликовал новое видео с тренировки, где видно, как он упорно работает. Также в публикации он упомянул о своём отце.
«Каждый день! По 3-4 часа льда!!! Накатываем программу, усложняем с моим тренером Евгением Плющенко! На льду он тренер и никаких поблажек, а дома – мой любящий папа», — подписал видеозапись Саша.
Ранее сообщалось, что семилетний Саша получил психическую травму из-за скандальной публикации в одном из изданий, в котором высказывалось предположение, что Плющенко-младший страдает синдромом Аспергера. После этого Яна Рудковская сообщила, что полиция возбудила уголовное дело из-за этой публикации. Допросы её и авторов публикации начнутся в середине декабря.
Также сообщалось, что Рудковская с супругом решили не только довести до суда дело о конкретной публикации, но и инициировать принятие закона, запрещающего СМИ публиковать информацию о несовершеннолетних без разрешения родителей. Саша Плющенко даже попросил об этом президента РФ Владимира Путина в специальном видеообращении.
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