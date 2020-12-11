Авербух выразил надежду, что чемпионат мира не будет отменён вслед за чемпионатом Европы

Призёр Олимпийских игр по фигурному катанию, хореограф и продюсер Илья Авербух прокомментировал отмену чемпионата Европы по фигурному катанию, который должен был пройти с 25 по 31 января 2021 года в Загребе (Хорватия). Напомним, что решение отменить соревнование было принято вчера, 10 декабря, Международным союзом конькобежцев. Причина подобной меры – сложная эпидемиологическая обстановка, вызванная коронавирусом.



«Мне хочется поддержать всех ребят. Это очередное испытание. Чемпионат Европы — один из знаковых турниров сезона, но чемпионат мира всё-таки главнее, и он пока ещё не отменён. Самое важное — выстроить подготовку к нему. Надеюсь, он всё-таки состоится. Пропускать второй чемпионат мира нельзя.



Всё шло к тому, что чемпионат Европы отменят. В здании, где должен был проходить турнир, работает госпиталь для больных коронавирусом. Было сложно поверить, что через полмесяца там всё изменится. Плюс уже отменили турнир четырёх континентов. В мире фигурного катания все догадывались, что чемпионата Европы не будет», — приводит слова Авербуха «Р-Спорт».



Отметим, что чемпионат мира по фигурному катанию 2021 года должен пройти с 22 по 28 марта в Стокгольме (Швеция).

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