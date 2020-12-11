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Вице-президент ISU Лакерник объяснил, почему отменили ЧЕ по фигурному катанию

Вице-президент ISU Лакерник объяснил, почему отменили ЧЕ по фигурному катанию
Фигурное катание / Чемпионат Европы 0

Вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник сообщил, что чемпионат Европы 2021 года по фигурному катанию пришлось отменить из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Изначально планировалось провести турнир в Загребе (Хорватия) в январе.

«Очень легко понять, почему решение именно такое, — общая ситуация в мире только ухудшается. Мы пришли к этому решению с большим сожалением, но обстоятельства не позволили сохранить турнир», — приводит слова Лакерника «РБК-Спорт».

Также было принято окончательное решение не проводить финал Гран-при по фигурному катанию, который изначально должен был состояться с 10 по 13 декабря 2020 года в Пекине (Китай).

Ранее ISU принял решение отменить чемпионат мира 2021 года среди юниоров, который должен был принять Харбин (Китай).

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