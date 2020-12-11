Жулин: Синицина и Кацалапов сейчас вообще не катаются

Александр Жулин, тренер чемпионов Европы в танцах на льду Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, рассказал, как отмена континентального первенства 2021 года отразится на подготовке его подопечных. В настоящее время спортсмены не занимаются на льду, так как ранее у них диагностировали коронавирус.
«Будут кардинальные изменения, потому что сейчас они вообще не катаются. Третий тест был отрицательный, но температура по-прежнему держится. И я вообще не понимаю, как мы будем готовиться к чемпионату России. Сегодня уже 10 декабря, а они ещё на лёд не выходили. Поэтому пока все мысли о внутреннем турнире», — цитирует тренера «RT на русском».
Также Жулин прокомментировал отмену чемпионата Европы.
«Честно говоря, я расстроился, что чемпионат Европы отменён. Если дело так пойдёт и дальше, то в январе придётся начинать готовить программу на следующий сезон, потому что отбираться уже будет некуда. Поэтому я готов к тому, что и чемпионат мира отменят. У меня уже есть идеи олимпийской программы. Единственное, не уверен, состоится ли сама Олимпиада», — сказал он.
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