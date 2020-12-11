Тамара Москвина: катастрофа – это блокада, война. А отмена ЧЕ — как отмена концерта

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Тамара Москвина поделилась мнением об отмене чемпионата Европы 2021 года, который должен был состояться в Загребе (Хорватия) в конце января.

«Мы предполагали, что такое может произойти. Сюрпризом это не стало. Стало ли это для нас катастрофой? Катастрофа – это землетрясение, война, блокада, а отмена чемпионата Европы – это всё равно как концерт отменили.

Да, конечно, это повлияет на нашу предстоящую работу: сразу перестроимся, начнём заниматься подготовкой к чемпионату мира и Олимпиаде», — приводит слова Москвиной ТАСС.

Чемпионат мира, проведение которого запланировано в Стокгольме на период с 22 по 28 марта 2021 года, в настоящий момент присутствует в календаре. Решение о проведении турнира будет зависеть от эпидемиологической обстановки.