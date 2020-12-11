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Степанова и Букин выступят на чемпионате России с прошлогодней произвольной программой

Степанова и Букин выступят на чемпионате России с прошлогодней произвольной программой
Фигурное катание / Чемпионат России 0

Тренер Ирина Жук сообщила, что бронзовые призёры чемпионата Европы 2020 года в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин выступят на чемпионате России с прошлогодней произвольной программой. Танец был поставлен под композицию Джастина Тимберлейка Cry Me A River. В сезоне-2020/2021 Степанова и Букин ещё ни разу не стартовали из-за коронавируса в группе, в которой они занимаются.

«Мы поставили Саше и Ване новый произвольный танец, ребята накатали его, но показывать в этом сезоне его не будем. Он пойдет на олимпийский сезон. На чемпионате России и, если он состоится, на чемпионате мира будет показан старый произвольный, поставленный под хит Джастина Тимберлейка. Мы добавили в этот танец новых нюансов, и он заиграл новыми красками.

По сравнению с прошлым сезоном мы поменяли музыку во второй части ритм-танца, но внедренный фрагмент также относится к мюзиклу «Мулен Руж». В танце мы переделали связки и поддержку по дуге – заход остался прошлый, но поза новая", — приводит слова Жук РИА «Новости».

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