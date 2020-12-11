Глава ФФККР — об отмене ЧЕ: уже обсуждались варианты проведения альтернативных стартов

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), олимпийский чемпион Александр Горшков прокомментировал ситуацию в связи с отменой чемпионата Европы – 2021, который должен был состояться в конце января в Загребе (Хорватия).

«Мы все до последнего момента надеялись, что чемпионат континента этого крайне неоднозначного спортивного сезона всё же состоится. Вместе с тем, принимая во внимание существующую в настоящее время ситуацию с распространением коронавируса в Европе, Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) с пониманием, но сожалением отнеслась к данному решению Совета ISU.

Безусловно, отмена чемпионата Европы по фигурному катанию 2021 года, вслед за отменой чемпионата мира среди юниоров, внесла очередные серьёзные коррективы в календарь основных международных соревнований сезона. В сложившейся ситуации ФФККР, со своей стороны, будет стараться делать всё возможное для сохранения спортсменами необходимой мотивации и планомерности подготовки к главному старту сезона – чемпионату мира 2021 года.

Предвидя возможность такого решения, как отмена чемпионата Европы, в ФФККР уже обсуждались запасные варианты проведения альтернативных соревнований, по которым после решения Совета ISU началась практическая проработка.

В настоящий момент фигуристы активно готовятся к чемпионату страны в Челябинске, который традиционно является одним из главных стартов сезона.

От имени Федерации желаем всем спортсменам и тренерам крепкого здоровья, успешной подготовки и новых побед!» – приводит заявление Горшкова пресс-служба ФФККР.