Фигуристка Софья Самодурова выиграла чемпионат Санкт-Петербурга

Чемпионка Европы 2019 года Софья Самодурова одержала победу на чемпионате Санкт-Петербурга по фигурному катанию. Второе место заняла лидировавшая после короткой программы Анастасия Губанова заняла второе место. Третьей стала Полина Свириденко.

Стать чемпионкой Санкт-Петербурга Самодуровой помогло успешной исполнение произвольной программы. При этом отметим, что лучшую оценку за технику получила Арина Онищенко, показавшая второй результат в произвольном прокате.

Фигурное катание. Чемпионат Санкт-Петербурга

Женщины

1. Софья Самодурова – 200,11

2. Анастасия Губанова – 192,83

3. Полина Свириденко – 184,97

4. Арина Онищенко – 184,64

5. Софья Мороз – 175,78

6. Мария Талалайкина – 173,86

7. Софья Хозяинова – 173,43

8. Арина Андреева – 172,33