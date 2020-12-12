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Фигуристка Софья Самодурова выиграла чемпионат Санкт-Петербурга

Фигуристка Софья Самодурова выиграла чемпионат Санкт-Петербурга
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Чемпионка Европы 2019 года Софья Самодурова одержала победу на чемпионате Санкт-Петербурга по фигурному катанию. Второе место заняла лидировавшая после короткой программы Анастасия Губанова заняла второе место. Третьей стала Полина Свириденко.

Стать чемпионкой Санкт-Петербурга Самодуровой помогло успешной исполнение произвольной программы. При этом отметим, что лучшую оценку за технику получила Арина Онищенко, показавшая второй результат в произвольном прокате.

Фигурное катание. Чемпионат Санкт-Петербурга
Женщины

1. Софья Самодурова – 200,11
2. Анастасия Губанова – 192,83
3. Полина Свириденко – 184,97
4. Арина Онищенко – 184,64
5. Софья Мороз – 175,78
6. Мария Талалайкина – 173,86
7. Софья Хозяинова – 173,43
8. Арина Андреева – 172,33

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