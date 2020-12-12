Евгений Семененко стал чемпионом Санкт-Петербурга, прыгнув три разных четверных

17-летний ученик Алексея Мишина Евгений Семененко уверенно выиграл чемпионат Санкт-Петербурга, опередив ближайшего преследователя Артёма Лежеева на 35 баллов. В произвольной программе Семененко чисто, на большие надбавки, исполнил три разных четверных прыжка – риттбергер, тулуп и сальхов.

Несмотря на «бабочку» на сольном акселе после исполненного каскада тройной аксель – тройной тулуп, Семененко получил за произвольный прокат 194,96, а в сумме 281,67. Напомним, что Дмитрий Алиев выиграл чемпионат Европы – 2020, получив за произвольную программу 184,44, а в сумме – 272,89.

Фигурное катание. Чемпионат Санкт-Петербурга

Мужчины

1. Евгений Семененко – 281,67.

2. Артём Лежеев – 246,25.

3. Фёдор Зонов – 230,39.