Сотникова: со временем Загитова может стать такой же гениальной ведущей, как Губерниев

Первая российская олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Аделина Сотникова прокомментировала критику работы на телевидении олимпийской чемпионки Алины Загитовой.



«Многие её критикуют. Мне кажется, напрасно. Телевидение для Алины — абсолютно новый опыт, только-только начинает. Да, пока что-то не получается, чувствуется зажатость перед камерой. Но это нормально. Уверена, всё наладится. Не удивлюсь, если со временем Алина станет такой же гениальной ведущей, как Губерниев», — цитирует Сотникову «Спорт-экспресс».



Одно из самых критических замечаний в адрес Загитовой сделала российская легкоатлетка чемпионка мира в тройном прыжке спортивный комментатор Иоланда Чен. По её словам, работа Алины на телевидении вызывает чувство неловкости у профессионалов.