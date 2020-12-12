Юлия Липницкая присоединилась к тренерскому штабу академии Евгения Плющенко

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко сообщил, что к тренерскому штабу его академии присоединилась олимпийская чемпионка Сочи — 2014 Юлия Липницкая.



«Очень рад, что к моей команде присоединилась Юля Липницкая. Юля не только мой большой друг, но и большой профессионал. Добро пожаловать в наш клуб, добро пожаловать в нашу семью, Юля! Теперь у нас в команде три олимпийских чемпиона. Мощь!» — написал Евгений на своей странице в «Инстаграме».

В августе 2020 года стало известно о переходе в академию Плющенко олимпийской чемпионки Сочи — 2014 Елены Ильиных.



Липницкая — олимпийская чемпионка (2014, командный турнир), чемпионка Европы (2014), серебряный призёр чемпионата мира (2014), чемпионка мира (2012) и серебряный призёр (2013) среди юниоров, серебряный призёр взрослого финала Гран-при (сезон-2013/2014), победительница юниорского (2011/2012) и двукратный серебряный призёр взрослого (2012, 2014) чемпионата России, чемпионка России среди юниоров (2012).