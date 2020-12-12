Тарасова: очень рада за Липницкую, что она смогла пойти работать тренером

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на новость, что олимпийская чемпионка Юлия Липницкая присоединилась к тренерскому штабу академии «Ангелы Плющенко». Там Липницкая будет работать вместе с Еленой Ильиных, с которой проводила мастер-классы до рождения ребёнка.

«Очень рада за Юлю, что она смогла пойти работать тренером. Уверена, она будет работать хорошо. Желаю ей счастливой тренерской жизни, интересной и творческой. Пока рано говорить, что именно она сможет передать своим ученикам, это будет видно со временем», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

Липницкая завоевала золотую медаль в командном турнире на Олимпиаде в Сочи в 2014 году, спортсменке на тот момент было 15 лет. Завершила карьеру в апреле 2017 года.