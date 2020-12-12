Илья Авербух: возможно, количество тренеров в «Ангелах Плющенко» перерастёт в качество

Призёр Олимпийских игр, продюсер и хореограф Илья Авербух отреагировал на новость о том, что олимпийская чемпионка Юлия Липницкая присоединилась к тренерскому штабу академии «Ангелы Плющенко». Там Липницкая будет работать вместе с Еленой Ильиных, с которой проводила мастер-классы до рождения ребёнка.

«Желаю Юле удачи на тренерском поприще. Быть может, было бы логичнее попробовать начать что-то самой. С другой стороны, в школе работает Елена Ильиных, с которой они проводили совместные мастер-классы, поэтому она приходит уже с определённым опытом. Возможно, количество тренеров, которые теперь там будут работать, перерастёт и в качество», — приводит слова Авербуха ТАСС.

В «Ангелах Плющенко» тренируются чемпионка Европы Алёна Косторная и двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова, которые, как и Липницкая, являются воспитанницами Этери Тутберидзе.