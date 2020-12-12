«Обожаю танцевать». Елизавета Туктамышева пригласила болельщиков на тренировку

Чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева пригласила болельщиков на танцевальную тренировку.
«Обожаю танцевать. Для меня это не только часть работы, но и лучший способ поднять настроение или выплеснуть всё негативное, что накопилось внутри.
В это воскресенье, 13 декабря, мы вместе с проектом «Спортивные выходные» проводим бесплатную танцевальную тренировку для всех желающих. Покажем красивые хореографические движения, которые сможет повторить каждый, поможем раскрепоститься и зарядиться классным настроением.
Интересно? Тогда присоединяйтесь к нам», — написала Туктамышева на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Елизаветы Туктамышевой в «Инстаграме».
Онлайн-тренировка начнётся 13 декабря в 10:00 мск на канале Sportsweekend на YouTube.
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