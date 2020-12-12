«Есть одна крупная ошибка». Тарасова поставила Бузовой самую низкую оценку за сезон

Телеведущая и певица Ольга Бузова и олимпийский чемпион Дмитрий Соловьёв в первом выпуске «Ледникового периода» без выбывания получили от судей самые низкие оценки за всё время участия в проекте. Виной тому стало жёлтое платье из перьев, в котором Ольга сыграла птичку из видеоигры Angry Birds.

Главный судья проекта Татьяна Тарасова поставила Бузовой и Соловьёву 5,7 за технику, признавшись, что сделала это именно из-за платья.



«Есть одна крупная ошибка в этом номере. Если платье прикрывало бы колени хотя бы на 10 сантиметров, то я бы за технику могла поставить 6,0. Есть такие приёмы. Раздеть человека — всё видно. Недотянутое колено, недотянутое бедро, стопа, качающийся верх, слабые ручки и так далее. Но мы же должны про это думать! Костюм входит в оценку, понимаете? Костюм — это наше всё. Необязательно быть дизайнером, чтобы знать правила игры. У нас игра, и в эту игру надо уметь играть», — сказала Тарасова.

«Мы рискнули с Димой. Нам уже делали комплимент, что мы безумно красивые. Конечно, когда мы красивые в чёрном или красном, и моя нога на полкатка… А когда мы такие, это риск. Более того, под эту песню никто в «Ледниковом периоде» никто никогда не катался. Мы рискнули втройне: музыка, смешной образ – это всегда сложнее, темп и, конечно, само платье. Это тоже риск. Кто-то что-то должен прикрывать, может быть, и мне не помешало бы. Но мы если играем, то играем по-крупному. Если есть возможность кайфовать, мы кайфуем», — ответила заслуженному тренеру СССР Бузова.

Видео можно посмотреть на канале «Ледникового периода» в YouTube. Права на видео принадлежат Первому каналу.