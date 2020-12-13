Софья Самоделкина: очень хочу, как Саша Трусова, все четверные прыгать

Российская фигуристка Софья Самоделкина, которая приземлила тройной аксель и четверной прыжок в одной программе, рассказала, к какому контенту стремится.
«Пока тройной аксель и четверной сальхов. Сейчас добавлю риттбергер. Очень хочу, как Саша Трусова, все четверные прыгать. Но если их вставлять в программу, нужно не только хорошо быть физически готовым, но и программы хорошо катать, потому что программа – это не только прыжки. Нужно, чтобы программа была накатана со всеми элементами, потому что на четверных надо больше концентрироваться.
Почему новое поколение фигуристок воспринимает четверные прыжки, тройные аксели как что-то необходимое и само собой разумеющееся? Потому что уже много людей начали осваивать эти прыжки. Вот когда в конце сезона прыгнула Соня Акатьева, спортсменка 2007 года рождения, это воспринималось реально круто! Камила Валиева прыгала четверные, и так пошло, пошло… Сейчас, я думаю, это уже не вызывает такого вау-эффекта: ну да, прыгнула, уровень мастерства растет, рейтинг поднимается, но чтобы «вау» — такого нет. Это моё мнение. Возможно, если кто-то скатает программу как Нэйтан Чен с шестью четверными, тогда это будет сенсация», — приводит слова 13-летней Самоделкиной пресс-служба ФФККР.
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