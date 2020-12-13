Гончаренко: заклевать можно любого. Плющенко и Трусовой нужен шанс всё доказать на льду

Тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко поделилась мнением об успехах Александры Трусовой и Алёны Косторной под руководством двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

«Столько всего говорят о них, не хочу подливать масла в огонь. Очень много делается выводов то в одну сторону, то в другую. Надо подождать. Отметили позитивные моменты, негативные, а теперь просто надо подождать и дать шанс людям что-то сделать. Заклевать при желании можно любого, поэтому надо дать шанс и спортсменам, и тренеру доказать и рассказать на льду, что они хотят.



Скоро чемпионат России – ключевой момент, где всё будет ясно. Основной старт сезона, к которому спортсмен должен быть готов», — приводит слова Гончаренко «Р-Спорт».