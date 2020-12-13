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Екатерина Рябова ушла из академии Плющенко

Екатерина Рябова ушла из академии Плющенко
Фигурное катание 0

Азербайджанская фигуристка Екатерина Рябова ушла из «Ангелов Плющенко» — академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Об этом спортсменка сообщила на своей странице в "Инстаграме".

Фигуристка будет тренироваться под руководством отца, Алексея Рябова. Он был её первым тренером.

В сезоне-2018/2019 Рябова сменила спортивное гражданство и перешла в сборную Азербайджана.

На чемпионате Европы в 2019 году Рябова заняла 12-е место, в 2020-м — шестое. На Олимпийских играх среди юниоров фигуристка стала восьмой, на чемпионате мира среди юниоров — десятой.

Плющенко — двукратный олимпийский чемпион, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы, четырёхкратный победитель финалов Мировой серии Гран-при по фигурному катанию, чемпион мира среди юниоров, 10-кратный чемпион России.

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