Сотникова посоветовала Медведевой подумать о завершении карьеры
Первая российская олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Аделина Сотникова посоветовала двукратной чемпионке мира и Европы Евгении Медведевой подумать об уходе из спорта.
«Здоровье — самое главное. Нельзя тренироваться, пока не залечишь все болячки. Другой важнейший момент — концентрация. Не знаю, какие у Жени цели, готова ли она совмещать серьезные тренировки с выступлениями в шоу. Я, например, распыляться не могла. Такой человек, что отдаюсь полностью только одному делу. А Жене для начала надо определиться, стоит ли вообще продолжать карьеру. Все-таки молодежь уже наступает на пятки», — приводит слова Сотниковой «Спорт-экспресс».
В нынешнем сезоне Медведева из-за проблем со спиной не выступила ни на одном этапе Кубка России.
Сотникова: со временем Загитова может стать такой же гениальной ведущей, как Губерниев
Рекомендуем вам
- 13 декабря 2020
-
13:24
-
12:35
-
12:30
-
12:21
-
11:00
-
00:45
- 12 декабря 2020
-
23:04
-
22:02
-
21:02
-
20:51
-
12:39
-
11:58
-
00:58
-
00:05
- 11 декабря 2020
-
23:13
-
21:19
-
20:06
-
16:38
-
16:01
-
11:29
-
10:19
-
09:22
-
01:06
-
00:37
-
00:10
- 10 декабря 2020
-
23:33
-
22:49
-
22:43
-
22:09
-
21:41
-
21:15
-
20:04
-
17:30
-
17:00
-
15:50
Партнерский контент
Рекомендуем вам