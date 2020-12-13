Сотникова посоветовала Медведевой подумать о завершении карьеры

Первая российская олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Аделина Сотникова посоветовала двукратной чемпионке мира и Европы Евгении Медведевой подумать об уходе из спорта.

«Здоровье — самое главное. Нельзя тренироваться, пока не залечишь все болячки. Другой важнейший момент — концентрация. Не знаю, какие у Жени цели, готова ли она совмещать серьезные тренировки с выступлениями в шоу. Я, например, распыляться не могла. Такой человек, что отдаюсь полностью только одному делу. А Жене для начала надо определиться, стоит ли вообще продолжать карьеру. Все-таки молодежь уже наступает на пятки», — приводит слова Сотниковой «Спорт-экспресс».

В нынешнем сезоне Медведева из-за проблем со спиной не выступила ни на одном этапе Кубка России.