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Роман Костомаров: сто процентов смог бы стать олимпийским чемпионом и в хоккее

Роман Костомаров: сто процентов смог бы стать олимпийским чемпионом и в хоккее
Фигурное катание 0

Олимпийский чемпион 2006 года, двукратный чемпион мира в танцах на льду Роман Костомаров ответил на вопрос, мог бы он достичь таких же успехов в хоккее, если бы занялся им с детства.

«Сто процентов да. У меня есть для этого все данные. Хотя большую роль в достижении успеха играют случай, удача. Сегодня хоккей стал очень жёстким, атлетичным. В любой момент можно получить такую травму, после которой не сможешь продолжать играть. Об этом тоже нужно помнить.

Хоккей — командная игра? Так и мы с партнёршей тоже команда. И не только с ней. Есть тренер, хореограф, те, кто занимается твоей физической подготовкой. Даже в одиночных видах спорта за спортсменом стоит команда, которая работает на результат», — приводит слова Костомарова пресс-служба КХЛ.

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