«Расстались без конфликтов». Рябова объяснила, почему ушла из академии Плющенко

Азербайджанская фигуристка Екатерина Рябова объяснила, почему ушла из «Ангелов Плющенко» — академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
«В связи с некоторыми организационными изменениями в академии «Ангелы Плющенко» меня перестали устраивать тренировочные условия, поэтому на данный момент наши пути с академией разошлись. Сейчас буду тренироваться у родителей на арендованных льдах.
С Александром Волковым и Евгением Плющенко расстались без конфликтов. Я в принципе неконфликтный человек и искренне благодарна тренерам за их работу», — приводит слова Рябовой Sport 24.
В сезоне-2018/2019 Рябова сменила спортивное гражданство и перешла в сборную Азербайджана. На чемпионате Европы в 2019 году Рябова заняла 12-е место, в 2020-м — шестое. На Олимпийских играх среди юниоров фигуристка стала восьмой, на чемпионате мира среди юниоров — десятой.
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