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Нэйтан Чен: завершение карьеры будет зависеть от ощущений после ОИ-2022

Нэйтан Чен: завершение карьеры будет зависеть от ощущений после ОИ-2022
Фигурное катание 0

Двукратный чемпион мира и бронзовый призёр Олимпийских игр 2018 года Нэйтан Чен рассказал, планирует ли завершить карьеру после Олимпиады 2022 года.

«Думаю, что это будет сильно зависеть от того, как я буду себя чувствовать после ОИ-2022. Останется ли драйв? Мне кажется, что если его нет, то продолжать карьеру нет смысла. Посмотрим. На данный момент планирую после Олимпиады вернуться в университет, взять перерыв на один-два года в спорте, а дальше будет видно.

Просто хочу показать свой максимум, а не думать только о победе», — приводит слова Чена Fanzone.

Чен — бронзовый призёр Олимпийских игр 2018 года. На счету американца мировые рекорды в произвольной программе (224,92) и по сумме баллов (335,30).

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