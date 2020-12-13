Алина Загитова: спасибо всем, кто поддерживает меня, мне это очень помогает
Олимпийская чемпионка, победительница чемпионатов мира и Европы в женском одиночном катании Алина Загитова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» фотографии, сделанные во время съёмок проекта «Ледниковый период», и поблагодарила болельщиков за поддержку.
«Спасибо всем, кто поддерживает меня, мне это очень помогает», — написала Загитова.
Фото можно посмотреть на странице Алины Загитовой в «Инстаграме».
18-летняя фигуристка год назад, после финала Гран-при, взяла перерыв в карьере. Алина окончила школу, поступила в вуз и стала ведущей телевизионного проекта «Ледниковый период». Также Загитова участвует в различных шоу и показательных выступлениях. О завершении карьеры или о возвращении к соревнованиям спортсменка пока не говорит.
Сотникова: со временем Загитова может стать такой же гениальной ведущей, как Губерниев
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