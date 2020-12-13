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Алина Загитова: спасибо всем, кто поддерживает меня, мне это очень помогает

Алина Загитова: спасибо всем, кто поддерживает меня, мне это очень помогает
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Олимпийская чемпионка, победительница чемпионатов мира и Европы в женском одиночном катании Алина Загитова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» фотографии, сделанные во время съёмок проекта «Ледниковый период», и поблагодарила болельщиков за поддержку.

«Спасибо всем, кто поддерживает меня, мне это очень помогает», — написала Загитова.

Фото можно посмотреть на странице Алины Загитовой в «Инстаграме».

18-летняя фигуристка год назад, после финала Гран-при, взяла перерыв в карьере. Алина окончила школу, поступила в вуз и стала ведущей телевизионного проекта «Ледниковый период». Также Загитова участвует в различных шоу и показательных выступлениях. О завершении карьеры или о возвращении к соревнованиям спортсменка пока не говорит.

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