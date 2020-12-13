«Когда наконец-то вернулся запах!» Елизавета Туктамышева станцевала в ожидании суши

Чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева рассказала о самочувствии после заражения коронавирусом. К спортсменке вернулось обоняние, что свидетельствует о выздоровлении. Это событие Елизавета вместе с подругой отметила танцем в ожидании доставки суши.

Ранее сообщалось, что Туктамышева заразилась коронавирусом, из-за чего пропустила пятый этап Кубка России.

«Когда наконец-то вернулся запах и можно вкусненько покушать! PS: в ожидании суши», — написала Туктамышева на своей странице в «Инстаграме».

Видео можно посмотреть на странице Елизаветы Туктамышевой в «Инстаграме».

Напомним, что в ноябре Туктамышева одержала победу на Гран-при России по фигурному катанию. Эта победа стала для неё первой за два года.

Решением Федерации фигурного катания на коньках России Туктамышева вошла в состав участников чемпионата страны, который пройдёт с 24 по 27 декабря в Челябинске.