«Когда наконец-то вернулся запах!» Елизавета Туктамышева станцевала в ожидании суши

Чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева рассказала о самочувствии после заражения коронавирусом. К спортсменке вернулось обоняние, что свидетельствует о выздоровлении. Это событие Елизавета вместе с подругой отметила танцем в ожидании доставки суши.
Ранее сообщалось, что Туктамышева заразилась коронавирусом, из-за чего пропустила пятый этап Кубка России.
«Когда наконец-то вернулся запах и можно вкусненько покушать! PS: в ожидании суши», — написала Туктамышева на своей странице в «Инстаграме».
Видео можно посмотреть на странице Елизаветы Туктамышевой в «Инстаграме».
Напомним, что в ноябре Туктамышева одержала победу на Гран-при России по фигурному катанию. Эта победа стала для неё первой за два года.
Решением Федерации фигурного катания на коньках России Туктамышева вошла в состав участников чемпионата страны, который пройдёт с 24 по 27 декабря в Челябинске.
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