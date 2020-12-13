Софья Самодурова: после Гран-при России эмоционально было трудно себя завести

Чемпионка Европы 2019 года в женском одиночном катании Софья Самодурова рассказала, зачем после Гран-при России приняла участие в чемпионата Санкт-Петербурга.

На Гран-при России Самодурова расстроилась из-за оценок в короткой программе, неудачно выступила в произвольной и заняла в итоге только седьмое место.

«Очень расстроилась, потому что я была готова хорошо и меня очень расстроили оценки в короткой программе. Прокат неплохой был. Но, значит, так должно быть.

После Ростелекома я на некоторое время выпала, не из тренировочного процесса, но именно эмоционально было трудно себя завести. Но потом в какой-то момент подумала, зачем расстраиваться, ещё чемпионат России впереди, могу ещё там показать, что умею. Поэтому как-то акклиматизировалась.

Выступление на чемпионате Санкт-Петербурга? В принципе, довольна, перед чемпионатом страны программа была накатана. Надо ещё раз посмотреть заход на лутц. По программе, по дорожкам чуть-чуть ещё пересмотреть, а так довольна для проходного старта.



Слухи, что вся наша группа заболела коронавирусом после Гран-при? Нет, у нас кроме Лизы никто не болел. Лиза тоже уже вышла, она восстанавливает элементы, видела её на тренировке. Она уже в тренировочном процессе», — приводит слова Самодуровой журналист Татьяна Фладе на своей странице в «Инстаграме».