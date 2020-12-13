Тренер — об уходе Рябовой: нет соревнований. И зачем тренироваться в полноценном режиме?

Тренер Александр Волков, под руководством которого в академии «Ангелы Плющенко» занималась представляющая Азербайджан фигуристка Екатерина Рябова, объяснил, почему спортсменка ушла из школы. По версии Рябовой, её «перестали устраивать тренировочные условия».
«Группа Плющенко переехала в Горки-10 (на новый каток), моя группа осталась в Москве (на катке на улице Лобачевского, где все фигуристы академии тренировались ранее). Думаю, решению Рябовой сопутствует много факторов. Во-первых, нет соревнований. Этап Гран-при был один, других нет. Чемпионат Европы отменён. Что будет с чемпионатом мира, непонятно. И зачем тренироваться в полноценном режиме?
Расстались мы нормально, Катя нас поблагодарила и сказала, что будет тренироваться с родителями. Понять её можно. Если будут возобновлены соревнования, на которых она сможет выступить, то она быстро наберёт форму. Но никаких разговоров на тему нового сотрудничества мы не вели. А смысл, когда никто ничего не знает?" – приводит слова Волкова РИА «Новости».
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