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Глава «Самбо-70» Лайшев отреагировал на переход Липницкой в академию Плющенко

Глава «Самбо-70» Лайшев отреагировал на переход Липницкой в академию Плющенко
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Генеральный директор Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев отреагировал на сообщение о том, что олимпийская чемпионка Юлия Липницкая присоединилась к тренерскому штабу академии «Ангелы Плющенко». Там Липницкая будет работать вместе с Еленой Ильиных, с которой проводила мастер-классы до рождения ребёнка.

«Не обидно, что Липницкая пошла тренировать не в родную школу. Последние годы она работала самостоятельно, у неё был комплекс в Подмосковье. Ушла на самостоятельное поприще и работала в своём направлении, но мы следили за ней, и у нас сохранялись хорошие отношения.

Это хороший ход — нужно укреплять тренерскую базу. Не то чтобы набирать именитых спортсменов, а тех, которые умеют тренировать. Абсолютно правильное и разумное решение в плане укрепления тренерского штаба», — сказал Лайшев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Липницкая завоевала золотую медаль в командном турнире на Олимпиаде в Сочи в 2014 году, спортсменке на тот момент было 15 лет. Завершила карьеру в апреле 2017 года.

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