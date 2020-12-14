Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

Бестемьянова — о показательном номере Медведевой: думаете, четверные собирается прыгать?

Бестемьянова — о показательном номере Медведевой: думаете, четверные собирается прыгать?
Фигурное катание / Чемпионат России 0

Наталья Бестемьянова, олимпийская чемпионка 1988 года по фигурному катанию в дуэте с Андреем Букиным, прокомментировала решение Евгении Медведевой принять участие в показательных выступлениях в рамках чемпионата России, который пройдёт в Челябинске с 24 по 27 декабря.

«С какой стороны здесь возможен риск? Вы думаете, Медведева четверные собирается прыгать? Выступление Жени — приятный бонус для её фанатов. Она просто захотела их порадовать. Медведева покажет то, что сейчас у неё готово. А мы знаем, что Женя всё делает по максимуму», — сказала Бестемьянова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Ранее стало известно, что двукратный призёр Олимпийских игр Медведева по состоянию здоровья не выступит на чемпионате России в соревнованиях одиночниц.

Евгения Медведева объявила об участии в показательных выступлениях на чемпионате России
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020