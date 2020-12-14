Бестемьянова — о показательном номере Медведевой: думаете, четверные собирается прыгать?

Наталья Бестемьянова, олимпийская чемпионка 1988 года по фигурному катанию в дуэте с Андреем Букиным, прокомментировала решение Евгении Медведевой принять участие в показательных выступлениях в рамках чемпионата России, который пройдёт в Челябинске с 24 по 27 декабря.

«С какой стороны здесь возможен риск? Вы думаете, Медведева четверные собирается прыгать? Выступление Жени — приятный бонус для её фанатов. Она просто захотела их порадовать. Медведева покажет то, что сейчас у неё готово. А мы знаем, что Женя всё делает по максимуму», — сказала Бестемьянова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Ранее стало известно, что двукратный призёр Олимпийских игр Медведева по состоянию здоровья не выступит на чемпионате России в соревнованиях одиночниц.