Евгения Медведева: за длительный срок болезни всё ушло

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева объяснила, почему решила принять участие в показательных выступлениях в рамках чемпионата России, который пройдёт с 24 по 27 декабря.
«Тренироваться – это лучше, чем сидеть дома, но ещё и ножки не держат. Много работаю в зале над тонусом мышц, потому что всё, конечно, ушло за длительный срок болезни. Восстанавливаюсь потихонечку-потихонечку.
Физически чувствую, что легко мне не будет, но, когда ты знаешь, что у тебя есть какая-то цель, какое-то определённое событие, к которому ты готовишься, ты сжимаешь себя в кулак и делаешь максимум того, что ты можешь.
Я такой человек, который до конца ползёт, пока силы не кончатся. Я буду грызть до конца. Буду ползти до тех пор, пока я просто не упаду. Я ещё ползу, даже не ползу, я пока что ещё иду. Чувствую, что у меня есть силы, что я встану на ноги. Буду делать до тех пор, пока вставаться не начнёт», — сказала Медведева в эфире Первого канала.
- 14 декабря 2020
-
13:24
-
12:56
-
12:17
-
10:00
- 13 декабря 2020
-
23:13
-
20:55
-
20:28
-
20:06
-
17:55
-
15:59
-
13:24
-
12:35
-
12:30
-
12:21
-
11:00
-
00:45
- 12 декабря 2020
-
23:04
-
22:02
-
21:02
-
20:51
-
12:39
-
11:58
-
00:58
-
00:05
- 11 декабря 2020
-
23:13
-
21:19
-
20:06
-
16:38
-
16:01
-
11:29
-
10:19
-
09:22
-
01:06
-
00:37
-
00:10