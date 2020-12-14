Евгения Медведева: за длительный срок болезни всё ушло

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева объяснила, почему решила принять участие в показательных выступлениях в рамках чемпионата России, который пройдёт с 24 по 27 декабря.

«Тренироваться – это лучше, чем сидеть дома, но ещё и ножки не держат. Много работаю в зале над тонусом мышц, потому что всё, конечно, ушло за длительный срок болезни. Восстанавливаюсь потихонечку-потихонечку.

Физически чувствую, что легко мне не будет, но, когда ты знаешь, что у тебя есть какая-то цель, какое-то определённое событие, к которому ты готовишься, ты сжимаешь себя в кулак и делаешь максимум того, что ты можешь.

Я такой человек, который до конца ползёт, пока силы не кончатся. Я буду грызть до конца. Буду ползти до тех пор, пока я просто не упаду. Я ещё ползу, даже не ползу, я пока что ещё иду. Чувствую, что у меня есть силы, что я встану на ноги. Буду делать до тех пор, пока вставаться не начнёт», — сказала Медведева в эфире Первого канала.