Елена Ильиных показала фото в купальнике с отдыха на Мальдивах

Олимпийская чемпионка в командных соревнованиях фигуристов Елена Ильиных опубликовала новую запись в своём «инстаграме». Спортсменка выложила фото в купальнике с отдыха, который она провела на Мальдивах.

«Happy kiddo, или от себя не убежишь», — подписала она фото.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Елены Ильиных.

Вот что написали подписчики в комментариях.

«Красотка».

«Как красиво и классно».

«Нереальная реальность».

В январе 2020 года у Ильиных и её возлюбленного, артиста балета Сергея Полунина, родился сын, его назвали необычным именем Мир. Недавно спортсменка сообщила, что планирует вернуться на лёд после рождения ребёнка.

На Олимпийских играх 2014 года в Сочи Ильиных и Никита Кацалапов завоевали золото в командных соревнованиях и бронзу в танцах на льду. Елена не выступала на официальных соревнованиях с ноября 2017 года. В начале 2019 года появилась информация об официальном завершении карьеры фигуристки, однако позже она опровергла это.