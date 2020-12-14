Елена Ильиных показала фото в купальнике с отдыха на Мальдивах

Олимпийская чемпионка в командных соревнованиях фигуристов Елена Ильиных опубликовала новую запись в своём «инстаграме». Спортсменка выложила фото в купальнике с отдыха, который она провела на Мальдивах.
«Happy kiddo, или от себя не убежишь», — подписала она фото.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Елены Ильиных.
Вот что написали подписчики в комментариях.
«Красотка».
«Как красиво и классно».
«Нереальная реальность».
В январе 2020 года у Ильиных и её возлюбленного, артиста балета Сергея Полунина, родился сын, его назвали необычным именем Мир. Недавно спортсменка сообщила, что планирует вернуться на лёд после рождения ребёнка.
На Олимпийских играх 2014 года в Сочи Ильиных и Никита Кацалапов завоевали золото в командных соревнованиях и бронзу в танцах на льду. Елена не выступала на официальных соревнованиях с ноября 2017 года. В начале 2019 года появилась информация об официальном завершении карьеры фигуристки, однако позже она опровергла это.
- 14 декабря 2020
-
15:01
-
14:09
-
13:24
-
12:56
-
12:17
-
10:00
- 13 декабря 2020
-
23:13
-
20:55
-
20:28
-
20:06
-
17:55
-
15:59
-
13:24
-
12:35
-
12:30
-
12:21
-
11:00
-
00:45
- 12 декабря 2020
-
23:04
-
22:02
-
21:02
-
20:51
-
12:39
-
11:58
-
00:58
-
00:05
- 11 декабря 2020
-
23:13
-
21:19
-
20:06
-
16:38
-
16:01
-
11:29
-
10:19
-
09:22
-
01:06