«Легко не будет». Бутырская — о возможности возвращения Медведевой

Первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская высказала мнение о пропуске сезона двукратной чемпионкой мира и Европы Евгенией Медведевой и возможности её возвращения.
«Будет тяжело, конечно. Тем более она пропускает из-за травмы, которая не даёт полноценно тренироваться. Бывает, ты пропускаешь соревнования, как было с Евгенией в прошлом году, когда она не отобралась на чемпионат Европы, но держишь себя в тонусе, идёт тренировочный процесс. Из такой ситуации проще выходить, а когда травма… Травма – это, наверное, самый неприятный момент в спорте. Потому что у тебя огромное желание, но есть обстоятельства, которые тебя сдерживают. Легко не будет.
Но мы знаем столько красивых и интересных спортивных историй, когда люди возвращались и после травм, и после родов. Восстанавливались и выигрывали Олимпийские игры. Спорт непредсказуем. Всё зависит от самого спортсмена, от того, насколько он внутренне желает и может», — приводит слова Бутырской «Спорт день за днём».
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