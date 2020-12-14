Бутырская — о показательном номере Медведевой: не обязательно же каскады три-три прыгать

Первая российская чемпионка мира Мария Бутырская прокомментировала решение двукратной чемпионки мира и Европы Евгении Медведевой выступить с показательным номером на чемпионате России, который она пропускает из-за проблем со здоровьем.

«Показательные разные бывают. Можно прокатать произвольную программу со всеми тройными прыжками, а можно спокойно кататься, вращаться и делать это всё без прыжков, но красиво. Публика же всё равно её любит и с удовольствием придёт посмотреть её показательное выступление: как она выглядит, как она катается. Там же не обязательно каскады три-три прыгать, можно сделать те элементы, где травма её не беспокоит.



Показательные тоже очень важны, потому что придут болельщики и хочется показать себя в хорошей форме. Пусть все понимают, что она сейчас не будет прыгать сложные элементы, но показательный номер всё равно нужно прокатывать и тренировать, чтобы это смотрелось легко», — приводит слова Бутырской «Спорт день за днём».