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Екатерина Боброва: перечитываю свои дневники, и сердце кровью обливается

Екатерина Боброва: перечитываю свои дневники, и сердце кровью обливается
Фигурное катание / Гран-при 0

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 в командных соревнованиях российская фигуристка Екатерина Боброва, в июле 2019 года объявившая о завершении карьеры, рассказала, что в период выступлений вела дневники.

«Помните, я вам рассказывала о личном дневнике? А сейчас представляю вашему вниманию спортивные дневники! И их у меня, честно признаться, больше, чем личных.

Знаю, что не многие спортсмены пользуются этим, но в своё время они мне очень помогали! Я записывала там то, что мы делали на тренировке (количество прокатов, кусков, какую программу катали), ошибки, которые мне говорил тренер, свой вес, свои ощущения от тренировки. И на соревнованиях продолжала его вести. Какие оценки поставили, в чём были ошибки или помарки, под каким стартовым номером катаемся, какое место заняли. Сейчас перечитываю и сердце кровью обливается. Как же я переживала каждый провал! Каждую неудачу или то, что не получается на тренировках! Как я радовалась каждой победе!

И если вы меня спросите, нужно ли, по моему мнению, спортсменам вести дневник, то я отвечу — точно да!» — написала Боброва.

Пост доступен в «инстаграме» Екатерины Бобровой.

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