«Есть истории, о которых я не рассказывала». Аделина Сотникова представила автобиографию

Олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию Аделина Сотникова презентовала автобиографию. По её словам, в книге приведены не публиковавшиеся ранее факты.

«Примерно год назад у меня была операция, это был сложный период, у меня произошло переосмысление буквально всего. Захотелось сделать себе небольшой подарок – написать книгу, всё взвесить, разложить по полочкам. Прошлая зима стала непростым временем, думаю, во время карантина это почувствовал каждый.

Было очень интересно окунаться в мысли, которые были тогда, вспоминать, возвращаться в детство. Пришлось немного помучить маму, какие-то моменты из раннего детства мне рассказывала она. Я перебирала фотографии, на которых ещё совсем маленькая, даже не представляла, что такие фото есть.

В книге точно есть истории, которые никогда не были рассказаны в интервью, хочется, чтобы люди узнали меня в первую очередь как личность. Вторая задача – познакомить читателей с видом спорта, которому я отдала столько времени, сил и нервов, чтобы люди немного погрузились в мир фигурного катания. У нас красивый, но сложный вид спорта, нужно иметь сильный характер, чтобы показать свою внутреннюю мощь», — цитирует спортсменку ТАСС.