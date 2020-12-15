Елена Буянова оценила решение Аделины Сотниковой стать тренером

Тренер олимпийской чемпионки 2014 года в женском одиночном катании Аделины Сотниковой Елена Буянова выразила мнение, что в тренерской деятельности её подопечной необходимо найти фигуриста, который относился бы к ней с полным доверием.

«Уважаю, когда человек устремлён, у него есть цель и он хочет сам всего достичь. Поэтому такие характеры — именно характеры — становятся олимпийскими чемпионами. Желаю ей удачи, найти своего спортсмена, который бы шёл за ней и верил бы ей так, как верила мне сама Аделина», — приводит слова Буяновой «Р-Спорт».

24-летняя Сотникова официально объявила о завершении карьеры в марте 2020 года. В октябре Аделина открыла свою школу. По её словам, она многое переняла у Буяновой.